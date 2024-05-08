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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Продажи чипов в мире в I квартале выросли на 15,2%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 15,2% относительно того же периода прошлого года и составили $137,7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Тем не менее, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года показатель снизился на 5,7%.

Реализация чипов в марте увеличилась также на 15,2% в годовом выражении, но уменьшилась на 0,6% относительно февраля.

"Мировые продажи полупроводников в первом квартале были значительно выше, чем в первом квартале прошлого года. Ожидается, что рынок продолжит расти в течение оставшейся части года, причем в 2024 году прогнозируется двузначный подъем", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении.

Продажи в Северной и Южной Америке в марте выросли на 26,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Китае – на 27,4%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах – на 11,1%. Между тем в Европе они снизились на 6,8%, в Японии – на 9,3%.

Реализация чипов относительно февраля уменьшилась в Северной и Южной Америке на 0,1%, в Европе - на 0,9%, в Японии - на 2%, в АТР - на 1,2%, а в КНР - практически не изменилась.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% чипмейкеров из других стран.

Ассоциация полупроводниковой промышленности SIA
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