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В мае глобальные продажи чипов выросли на 19,3% г/г

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В мае 2024 года мировые продажи чипов увеличились на 13,9% в годовом исчислении, до $49,15 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

К апрелю продажи выросли на 4,1%.

"Мировой рынок полупроводников рос в годовом исчислении в течение каждого месяца 2024 года, а продажи в мае выросли на максимум с апреля 2022 года, - отмечает президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - На американском рынке наблюдался особенно сильный рост".

Продажи в Северной и Южной Америке в мае повысились на 43,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 24,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 13,8%. При этом в Европе было зафиксировано сокращение на 9,6%, в Японии - на 5,8%.

Реализация чипов относительно апреля выросла в Северной и Южной Америке на 6,5%, в Японии - на 1,6%, в КНР - на 5%, в АТР - на 3%. Между тем в Европе продажи сократились на 1%.

SIA представляет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.

SIA АТР Джон Ньюфер
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