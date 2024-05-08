Лукашенко призвал страны ЕАЭС как можно скорее признать электронную подпись

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о необходимости скорейшего признания в рамках ЕАЭС электронной цифровой подписи.

"Необходимо сконцентрироваться на скорейшем признании в ЕАЭС электронной цифровой подписи. Говорим об этом уже не первый год. Все принципиальные договоренности давно достигнуты, но воз и ныне там", - отметил белорусский президент.

В то же время он указал, что данный вопрос является техническим, а не политическим. "А ведь это не политический, а технический вопрос. Но именно он зачастую становится непреодолимым барьером для участия евразийского бизнеса в хозяйственных процессах стран союза", - заявил Лукашенко.