Токаев призвал устранить в ЕАЭС практику скрытых ограничений во взаимной торговле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает полностью устранить в ЕАЭС практику так называемых скрытых ограничений в вопросе взаимной торговли.

"Речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза – свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления", - сказал Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве в среду.

"Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев также призвал партнеров по ЕАЭС активизировать выход евразийской продукции на зарубежные рынки.

"Не менее важная задача – перестройка внешней торговли. Очевидно, что наше объединение обладает огромными возможностями для расширения своей ниши на глобальном рынке. Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения по укреплению потенциала союза на внешнем контуре", - сказал он.

"Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны", - считает президент Казахстана.

Он добавил, что считает важным создание единого евразийского цифрового транспортного коридора.

"Важно создать так называемую бесшовную логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также (важно - ИФ) создание единого евразийского цифрового коридора. Предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаров, сопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - сказал Токаев.

По его словам, такие решения дадут, в частности, новый импульс развитию железнодорожной отрасли Казахстана за счет создания единой цифровой экосистемы.

"Планируем уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта. Использование передовых технологий позволит значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы, в том числе для наших партнеров", - отметил глава Казахстана.