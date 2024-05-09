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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Число подтопленных жилых домов в Тюменской области выросло до 425

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Количество домов, подтопленных в результате паводка в Тюменской области, продолжает расти, сообщает МЧС России.

Паводок в России

По данным ведомства, на утро 9 мая в 65 населенных пунктах региона подтоплено 425 жилых и 347 дачных домов, 3455 приусадебных участка и 13 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 5,2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 500 человек, в том числе 173 ребенка.

"В Абатском районе сотрудники МЧС России уделяют пристальное внимание земляной насыпи вдоль автодороги Р-402 Тюмень - Омск и ведут ежедневные работы по ее укреплению в местах протечки при необходимости", - отметили в министерстве.

Утром 8 мая в 57 населенных пунктов региона было подтоплено 402 жилых и 345 дачных домов, свыше 3,8 тыс. приусадебных участков и 39 участков автодорог.

Как сообщалось, с 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка.

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