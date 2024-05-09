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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Китайско-российская торговля выросла на 4,7% за четыре месяца 2024 года

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - За январь-апрель 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $76,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможенной статистики, за указанный период экспорт Китая в Россию сократился на 1,9%, составив $32,73 млрд.

Россия экспортировала в Китай товаров на сумму $43,85 млрд, рост - 10,2%.

Китай КНР
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