Китайско-российская торговля выросла на 4,7% за четыре месяца 2024 года

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - За январь-апрель 2024 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $76,58 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным китайской таможенной статистики, за указанный период экспорт Китая в Россию сократился на 1,9%, составив $32,73 млрд.

Россия экспортировала в Китай товаров на сумму $43,85 млрд, рост - 10,2%.