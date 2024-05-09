Турция в качестве исключения разрешила экспорт в Израиль стройматериалов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Анкара внесла некоторые строительные материалы, в перечень исключений из запрета на импорт и экспорт в Израиль, передает израильский новостной портал Globes со ссылкой на израильские и турецкие официальные лица, говорившие на условиях анонимности.

По их информации, турецкое министерство торговли разослало письма некоторым местным заводам, которые работали с Израилем до введения в силу запрета.

О каких конкретно товарах идет речь, в сообщении не уточняется.

Кроме того, в сообщении говорится, что в израильском министерстве экономики и во внешнеполитическом ведомстве началась работа по сокращению зависимости Израиля от турецкого импорта в долгосрочной перспективе.

"Разрабатываются меры по укреплению связи с греческими и кипрскими поставщиками", - заявили источники издания.