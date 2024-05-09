Турция в качестве исключения разрешила экспорт в Израиль стройматериалов
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Анкара внесла некоторые строительные материалы, в перечень исключений из запрета на импорт и экспорт в Израиль, передает израильский новостной портал Globes со ссылкой на израильские и турецкие официальные лица, говорившие на условиях анонимности.
По их информации, турецкое министерство торговли разослало письма некоторым местным заводам, которые работали с Израилем до введения в силу запрета.
О каких конкретно товарах идет речь, в сообщении не уточняется.
Кроме того, в сообщении говорится, что в израильском министерстве экономики и во внешнеполитическом ведомстве началась работа по сокращению зависимости Израиля от турецкого импорта в долгосрочной перспективе.
"Разрабатываются меры по укреплению связи с греческими и кипрскими поставщиками", - заявили источники издания.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ограничении торговли с Израилем. Он сообщил, что его решение продиктовано "жестокостью" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время военной операции в секторе Газа.
Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование.
Ранее администрации портов Турции получили распоряжение прекратить отправку грузов в порты Хайфы и Ашдода, а также прекратить разгрузку грузов из Израиля. Кроме того, некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции передавали, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем.