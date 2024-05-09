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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Министр обороны Израиля пообещал, что ЦАХАЛ добьется своих целей в секторе Газа

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) любыми способами и во что бы то ни стало добьется целей военной операции страны в секторе Газа, передают его слова ближневосточные СМИ.

"Я обращаюсь к врагам Израиля и к его лучшим друзьям и говорю, что государство Израиль невозможно подчинить. Мы достигнем наших целей, мы поразим ХАМАС. Мы поразим "Хезболлу", и мы достигнем безопасности", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой израильского оборонного ведомства.

Он добавил, что у Израиля "нет выбора", кроме как достигать своих целей.

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"У нас нет другой страны. Мы сделаем все необходимое, и я повторяю, абсолютно все необходимое, чтобы защитить граждан Израиля и уничтожить угрозы против нас", - добавил Галлант.

Ранее президент США Джо Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль США Йоав Галлант сектор Газа
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