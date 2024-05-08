Израиль заявил о намерении бороться с терроризмом в Газе и после операции в Рафахе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Операция в Рафахе не решит проблему терроризма в секторе Газа, поэтому израильские силы намерены после ее завершения действовать и в других частях анклава. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниеля Хагари.

"Мы разберемся с Рафахом так, как посчитаем нужным. Даже после того, как мы решим проблему Рафаха, терроризм останется. ХАМАС переместится на север и попытается перегруппироваться в ближайшие дни", - заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Куда бы ХАМАС ни возвращался – на север или в центральную часть сектора, мы будем действовать", - добавил Хагари.

При этом, по его словам, Рафах – не самый значимый со стратегической точки зрения город в секторе Газа. "Рафах не так важен, как Хан-Юнис или север сектора Газа", - сказал Хагари.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Рафах – последний крупный населенный пункт в секторе Газа, на территории которого израильская армия не проводила операции до настоящего момента. Согласно утверждениям израильской стороны, в Рафахе находятся крупные подразделения боевого крыла ХАМАС