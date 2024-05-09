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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"

В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"
Фото: Atila Altuntas/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В шведском городе Мальмё тысячи демонстрантов, поддерживающих палестинцев, протестуют против участия Израиля в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Associated Press (AP).

"Евровидение-2024" проходит в Мальмё. Первый полуфинал прошел 7 мая, второй проходит 9 мая, а финал намечен на 11 мая.

По данным агентства, протестующие с палестинскими флагами собрались на площади Стурторьет для шествия через весь город к парку, который находится в нескольких километрах от места проведения Евровидения.

Демонстранты скандировали лозунги, а также применяли дымовые шашки.

Ранее европейские СМИ сообщали, что в Мальмё усилили меры безопасности в связи с антиизраильскими протестами.

По данным The Times of Israel, на прошлой неделе власти Израиля предупредили, что поездки в этот шведский город могут быть небезопасны.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 34 тыс.

Ранее на этой неделе в Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.

Евровидение Израиль Мальме Швеция
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