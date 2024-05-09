В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"

Фото: Atila Altuntas/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В шведском городе Мальмё тысячи демонстрантов, поддерживающих палестинцев, протестуют против участия Израиля в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Associated Press (AP).

"Евровидение-2024" проходит в Мальмё. Первый полуфинал прошел 7 мая, второй проходит 9 мая, а финал намечен на 11 мая.

По данным агентства, протестующие с палестинскими флагами собрались на площади Стурторьет для шествия через весь город к парку, который находится в нескольких километрах от места проведения Евровидения.

Демонстранты скандировали лозунги, а также применяли дымовые шашки.

Ранее европейские СМИ сообщали, что в Мальмё усилили меры безопасности в связи с антиизраильскими протестами.

По данным The Times of Israel, на прошлой неделе власти Израиля предупредили, что поездки в этот шведский город могут быть небезопасны.