В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В шведском городе Мальмё тысячи демонстрантов, поддерживающих палестинцев, протестуют против участия Израиля в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", сообщает Associated Press (AP).
"Евровидение-2024" проходит в Мальмё. Первый полуфинал прошел 7 мая, второй проходит 9 мая, а финал намечен на 11 мая.
По данным агентства, протестующие с палестинскими флагами собрались на площади Стурторьет для шествия через весь город к парку, который находится в нескольких километрах от места проведения Евровидения.
Демонстранты скандировали лозунги, а также применяли дымовые шашки.
Ранее европейские СМИ сообщали, что в Мальмё усилили меры безопасности в связи с антиизраильскими протестами.
По данным The Times of Israel, на прошлой неделе власти Израиля предупредили, что поездки в этот шведский город могут быть небезопасны.
7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 34 тыс.
Ранее на этой неделе в Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военные начали точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах на юге сектора Газа.