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В Мельбурне 27 полицейских получили травмы в стычках с антиизраильскими демонстрантами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Мельбурне в столкновениях с демонстрантами, протестующих против действий Израиля в секторе Газа, пострадали 27 полицейских, сообщает австралийский телеканал 9News.

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По предварительным данным, 42 человека задержаны по подозрению в участии в беспорядках, поджогах и блокировании дорог.

Акция протеста приурочена к проведению в Мельбурне международной выставки вооружений Land ﻿﻿Forces Defence Expo, демонстранты прибыли в город с раннего утра в первый из трех дней мероприятия. По словам одного из организаторов протеста, граждане "не хотят, чтобы Австралия поставляла оружие Израилю и тем самым становилась соучастником международного преступления". Отмечается, что многие из участников протеста несли палестинские флаги.

Протестующие поджигали мусорные баки, кидали камни в сторону полицейских, пытались облить их кислотой и забросать навозом. Сотрудники полиции в ответ применили перцовые баллончики и резиновые пули. Беспорядки привели к перебоям в работе транспорта.

По данным властей штата Виктория, всего на улицы вышло до 3 тысяч человек, ожидалось, однако, около 25 тыс. протестующих.

Перед началом протестов у выставочного центра в Мельбурне было размещено почти 2 тысяч полицейских.

Выставка военной промышленности проходит в Мельбурне с 11 по 13 сентября. На ней представлено оружие из 31 страны.

Австралия Мельбурн Газа Виктория Израиль
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