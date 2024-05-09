Российские военные блокировали в Сирии колонну антитеррористической коалиции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные блокировали в сирийской провинции Хасеке военную колонну антитеррористической коалиции, движение которой не было согласовано по каналам деконфликтации, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов в четверг.

"8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой "международной антитеррористической коалиции" в составе шести БМП "Бредли" и двух пикапов", - сообщил он.

"В дальнейшем колонна "коалиции" развернулась и убыла обратном направлении", - говорится в заявлении Попова.