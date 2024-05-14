Российские военные сообщили о шести нарушениях в небе над Сирией за сутки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt"", - сообщил Попов журналистам.

Также он заявил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" в провинции Алеппо, в результате которого был ранен один сирийский военнослужащий.