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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В Тбилиси задержаны несколько участников акции против закона об иноагентах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Грузии несколько участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" были задержаны полицией в ночь на пятницу на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси.

Задержания начались после требования полицейских освободить проезжую часть проспекта.

Ранее около двухсот участников акции протеста собрались у дома оппозиционного блогера Учи Абашидзе, которому было предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия. Представители оппозиции заявили журналистам, что оружие блогеру подбросили полицейские.

В последние два дня неизвестные напали на ряд оппозиционеров, их доставили в медучреждения с тяжелыми травмами. Полиция начала расследование нападений.

Организаторы акции протеста обратились к своим сторонникам с призывом собраться у здания парламента 12 мая в 22:00 по местному времени и иметь с собой спальные мешки и палатки, чтобы провести ночь у здания парламента, а с утра понедельника не позволить депутатам из парламентского большинства спокойно войти в зал заседаний, где в комитете по юридическим вопросам должно начаться обсуждение в третьем чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Грузия Тбилиси
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