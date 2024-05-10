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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Премьер Грузии назвал спекулятивными заявления оппозиции о сближении страны с РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает спекулятивными заявления оппозиции об изменении внешнеполитического курса с евроинтеграции на сближение с Россией.

"Заявления о взятом курсе на сближение с Россией являются спекуляциями", - заявил в пятницу на пресс-конференции Кобахидзе.

При этом премьер-министр подчеркнул, что Грузия желает углубления отношений с Евросоюзом и США.

"В отношении США у нас была бы просьба ввести в отношении наших граждан безвизовый режим, подписать соглашение о свободной торговле, а также начать прямое воздушное сообщение между двумя странами. Что касается Евросоюза, здесь наш призыв - начать переговоры о членстве Грузии в ЕС", - сказал Кобахидзе.

По его словам, позиция Грузии в отношении стратегических партнеров предельно ясна - "мы хотим больших отношений и сотрудничества".

"Внешнеполитический курс Грузии записан в Конституции страны - цель интегрироваться в Евросоюз и НАТО", - сказал Кобахидзе.

Грузия Ираклий Кобахидзе Евросоюз США РФ
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