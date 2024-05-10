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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Польские фермеры провели акцию протеста против инициатив ЕС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Несколько тысяч польских фермеров провели акцию протеста в пятницу в центре Варшавы, сообщают европейские СМИ.

Основным требованием демонстрантов стал отказ от плана ЕС European Green Deal, цель которого - достижение нулевого нетто-выброса парниковых газов к 2050 году. Однако ряд пунктов плана, по мнению фермеров, сильно ударит по их сфере деятельности.

В итоге участники акции протеста в Варшаве настаивают на проведении в Польше референдума по вопросу о том, должны ли власти страны отказаться от претворения в жизнь данного европейского плана.

Кроме того, часть участников пятничной демонстрации в очередной раз выразили протест против импорта сельхозпродукции из Украины.

В последние месяцы в странах Европы регулярно проводятся подобные акции протеста фермеров. Они выражают недовольство политикой ЕС, а иногда - их собственных стран, в сфере сельского хозяйства. Кроме того, демонстранты стремятся привлечь внимание к проблеме импорта сельхозпродукции из Украины: в нынешних условиях она зачастую стоит существенно дешевле, чем продукция европейских производителей.

Польша Варшава ЕС Украина
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