Еврокомиссия предложила упростить регулирование в сельском хозяйстве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила пакет мер по упрощению единой сельскохозяйственной политики, направленных, в частности, на сокращение административной нагрузки, ускорение реагирования на кризисы и удовлетворение инвестиционных потребностей сектора.

"Изменения могут сэкономить до 1,58 млрд евро в год для фермеров и 210 млн евро для национальных администраций, одновременно сделав платежи, определённые требования и кризисные инструменты более гибкими и простыми в управлении", - сказано в коммюнике ЕК.

Эта инициатива названа частью более широких усилий по упрощению административных процессов в ЕС, она поддерживает конкурентоспособность, устойчивость и цифровизацию сельскохозяйственного сектора, молодых и занимающихся органическим земледелием фермеров.

В рамках предложения предусмотрено удвоение и упрощение порядка выплат государственной поддержки мелким фермерам. Предлагается упростить экологические требования и контроль за их выполнением, усовершенствовать управление кризисными ситуациями, упростить процедуры для национальных администраций, работать над повышением конкурентоспособности и внедрять цифровизацию.

Законопроект будет передан в Европарламент и Совет ЕС для обсуждения и принятия соответствующего регламента.

В последние годы в различных секторах аграрной отрасли Евросоюза назревало недовольство сельхозпроизводителей негибкими правилами, устанавливавшимися в Брюсселе, которые плохо учитывали местные условия производства. Ситуацию усугубил беспошлинный импорт сельхозпродукции из Украины, значительно встревоживший рынки ряда стран ЕС.

Накалявшаяся обстановка иногда выливалась в активные протесты. Массовые выступления сельхозпроизводителей против законодательства ЕС проходили в 2024 году во многих странах союза. Акции протеста затронули в том числе и Брюссель.

Всё это побудило брюссельскую бюрократию пойти на упрощение единой сельскохозяйственной политики, пообещав отрасли дополнительную поддержку и улучшение гибкости.