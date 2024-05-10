Глава Минобороны Польши и посол США обсудили военное сотрудничество

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и посол США в Варшаве Марк Бжезинский в пятницу обсудили вопросы военного сотрудничества стран.

"Очередная хорошая встреча с послом США Марком Бжезинским", - сообщил глава польского Минобороны в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Ситуация на Украине и около наших границ требует хорошего сотрудничества", - отметил Косиняк-Камыш, добавив, что "вместе мы заботимся о безопасности Польши и всего региона".