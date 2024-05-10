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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:02

Эмир Кувейта распустил парламент

Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в пятницу объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции, сообщает Arab News.

Ближневосточные СМИ в свою очередь пишут, что решение о роспуске парламента принято в связи с политической напряженностью в стране.

"В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и защите ее высших интересов", - приводят западные СМИ слова эмира.

Полномочия Национального собрания временно возьмут на себя сам эмир и кабинет министров.

Региональные СМИ отмечают, что после выборов в апреле напряженность между парламентом и новым премьер-министром Ахмедом аль-Абдуллой ас-Сабахом застопорила формирование правительства.

До этого эмир Кувейта распускал парламент в феврале за использование выражений, противоречащих Конституции.

Законодательная власть Кувейта обладает более значительным влиянием, чем аналогичные органы в других монархиях стран Персидского залива.

Arab News отмечает, что эмир также приостановил максимум на четыре года действие некоторых статей Конституции.

Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Кувейт
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