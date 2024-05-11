Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Военная помощь Украине на $400 млн, удар ВСУ по нефтебазе в ЛНР, роспуск парламента в Кувейте, рост числа погибших при падении автобуса в Мойку

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на $400 млн. В состав пакета войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противорадиолакационные ракеты HARM, БМП Bradley, противотанковые гранатометы AT4 и др. По данным Пентагона, с февраля 2022 года США уже предоставили Киеву помощь на более чем $50,6 млрд.

- Число погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Петербурге увеличилось до семи человек, сообщили в СКР. Ранее сообщалось о троих погибших. Еще двое были в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти.

- В результате удара ВСУ по нефтебазе в городе Ровеньки (ЛНР) погибли три человека, семеро пострадали. Среди пострадавших есть подросток. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, удар, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате обстрела на нефтебазе возник пожар, повреждены дома вокруг.

- Силы ПВО за ночь сбили 21 реактивный снаряд RM-70 "Вампир" и 16 БПЛА в разных регионах России. Все снаряды и девять беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, еще семь дронов - над Курской и Волгоградской.

- Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах объявил о роспуске Национального собрания и приостановке действия некоторых статей конституции. По сообщениям ближневосточных СМИ, решение о роспуске парламента принято в связи с политической напряженностью в стране.

- Израиль при ведении боевых действий в Газе мог использовать оружие американского производства в нарушение положений международного гуманитарного права, говорится в докладе Госдепартамента Конгрессу США.