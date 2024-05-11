По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнения на севере Афганистана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 50 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате наводнения в северной афганской провинции Баглан, сообщает The Guardian.

Эту цифру подтвердил глава провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями Хедаятулла Хамдард. По его словам, в ближайшие дни число жертв может увеличиться.

Персонал службы экстренной помощи ведет поиски погибших под грязью и обломками с помощью сил безопасности национальной армии и полиции.

Сильный сезонный дождь спровоцировал наводнение, и жители оказались не готовы к внезапному приливу воды, отметил чиновник, добавив, что в ближайшее время дождь может возобновиться.

По данным властей, с середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях Афганистана погибло около 100 человек, многие сельскохозяйственные угодья оказались заболочены.