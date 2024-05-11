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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Наводнения в Афганистане привели к гибели более 300 человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свыше трехсот человек погибли из-за сильных наводнений в северной афганской провинции Баглан, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН.

"Наводнения в Афганистане спровоцировали гибель более 300 человек в Баглане, более тысячи домов разрушены", - отметили в ВПП ООН.

Эксперты ООН пояснили, что причина наводнений - непривычно сильные ливни, прошедшие в Афганистане в последние недели.

При этом местные органы власти, сформированные движением "Талибан" (запрещено в России) дают иные данные. По их информации, наводнения унесли жизни 153 человек. Из них 131 человек погиб в Баглане, а остальные - в других провинциях Афганистана.

Афганистан ООН
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