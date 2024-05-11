ВКС РФ уничтожили два горных лагеря боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация уничтожила два места базирования боевиков в горном массиве Аль-Амур в сирийской провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - сообщил замруководителя ЦПВС в субботу.

Он также проинформировал о девяти нарушениях в небе Сирии со стороны возглавляемой США коалиции, зафиксированных российскими военными.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Попов.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции", - добавил он.