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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

"Евровидение-2024" выиграл представитель Швейцарии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней "The Code", финал конкурса проходил в субботу в шведском городе Мальмё.

По итогам голосования Nemo победил с результатом 591 балл. Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim", он получил 547 баллов. На третьем месте с 453 баллами оказались представители Украины - Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Россия в "Евровидении" не участвует.

Евровидение
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