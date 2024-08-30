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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

"Евровидение" в 2025 году пройдет в швейцарском Базеле

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Международный песенный конкурс "Евровидение" в мае 2025 года пройдет в швейцарском городе Базель, сообщили организаторы.

"Гранд-финал конкурса песни "Евровидение-2025" состоится в Санкт-Якобс Халле в Базеле в субботу 17 мая, а полуфиналы - во вторник 13 и четверг 15 мая", - говорится в сообщении.

Победителем "Евровидения" в мае этого года стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней The Code.

"Евровидение" проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Россия в "Евровидении" не участвует.

Евровидение Базель Швейцария
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