Науседа побеждает в первом туре выборов президента Литвы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает на выборах главы государства с более чем 44% голосов избирателей, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии (ГИК).

Отмечается, что после подсчета абсолютного большинства голосов избирателей у премьера Литвы Ингриды Шимоните около 20% голосов, Науседа набрал чуть больше 44%.

"Моей главной целью, наверное, было выйти во второй тур на данном этапе. Я думаю, что она достигнута", - заявила Шимоните.

Претендующий на второй президентский срок Науседа получил наибольшее количество голосов практически во всех муниципалитетах, за исключением Вильнюса, где победила Шимоните, а также Шальчининкай и Висагинаса, где свою победу праздновал медик Эдуардас Вайткус.

За пост президента Литвы боролись восемь политиков.

По данным ГИК, адвокат Игнас Вегеле набрал 12% голосов, председатель партии "Заря Нямунаса" Ремигиюс Жемайтайтис - 9%, медик Вайткус - 7%, юрист Дайнюс Жалимас - 3,5%, лидер Партии труда, член Сейма Андрюс Мазуронис - 1,4%, бывший вице-министр обороны Гедримас Еглинскас - 1,35%.