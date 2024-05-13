Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Путин предложил Совфеду новый силовой блок правительства, под завалами многоэтажки в Белгороде погибли 15 человек, над четырьмя регионами РФ нейтрализован 31 дрон ВСУ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин накануне представил Совету Федерации кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. На пост главы Минобороны предложен и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов, и.о. министра обороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза вместо освобожденного от должности Николая Патрушева. Глав МИД, МВД, МЧС, Минюста и силовых ведомств президент предложил переназначить. На пост главы Счетной палаты представлен Борис Ковальчук.

- Завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения многоэтажки в Белгороде, сообщило МЧС РФ. Из-под завалов извлечены 15 погибших, 17 человек спасены.

- Силы ПВО нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ. Кроме того, российские военные сбили четыре ракеты Storm Shadow над Крымом и семь снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью.

- Полиция и спецназ оттеснили от парламента Грузии участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Сотрудники правоохранительных органов перекрыли все входы в парламент, куда в ближайшие часы должны прибыть депутаты для окончательного голосования по законопроекту.

- Электроподстанция в Липецкой области загорелась после атаки украинских БПЛА, жертв нет, сообщил глава региона Василий Артамонов.

- Гитанас Науседа побеждает в первом туре выборов президента Литвы. После подсчета абсолютного большинства голосов действующий глава государства набирает чуть больше 44%, премьера Ингриду Шимоните поддержали около 20% избирателей.