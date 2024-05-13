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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Турция планирует к 2050 году увеличить атомные мощности на 20 тыс. МВт

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии", - сказал министр турецкому телеканалу TRT.

Он также отметил, что Турция планирует в собственную "корзину атомной энергетики" добавить еще 5 тыс. МВт атомных мощностей за счет малых модульных реакторов. "С этой целью мы продолжаем поиски вариантов сотрудничества", - сказал он.

Турция
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