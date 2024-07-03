"Росатом" отметил проблемы с проектом АЭС в Турции из-за третьих стран

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" видит проблемы при реализации проекта строительства АЭС "Аккую" в Турции со стороны третьих стран, но рассчитывает завершить его в 2025 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Успешно идет развитие проекта "Аккую". Не без проблем, проблемы, в первую очередь, нам создают третьи страны, ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику", - рассказал он. "Но мы идем по плану, к тому, чтобы подготовить станцию, как мы и обещали, в 2025 году, к полнокровному такому участию ее в энергосистеме", - напомнил Лихачев.

Он также напомнил, что Siemens ранее отказалась от поставок оборудования на проект. "Siemens отказался от поставок: часть изготовил, часть - заморозил", - сказал он.

Лихачев также напомнил об обсуждении нового проекта в Турции - АЭС "Синоп". "Господин Эрдоган неоднократно говорил, что видит как минимум 20-25 ГВт атомного электричества в турецкой республике. Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект "Синоп" и, может быть, сделать его таким флагманским зеленым кластером, добавив туда не только атомную энергетику, но и те компетенции, где мы также можем помочь: в частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией", - рассказал он, отметив, что "последнее слово" тут за турецкими партнерами.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Стоимость проекта строительства АЭС составляет около $22 млрд.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия. Алексей Лихачев также говорил, что компания готова предложить Турции, в том числе, свои малые АЭС.