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Тони Блэр считает, что Великобритания обеднеет без ИИ в госсекторе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Великобритания станет беднее, если ее правительство не воспользуется преимуществами искусственного интеллекта (ИИ), заявил ВВС бывший премьер-министр страны Тони Блэр.

"Единственное долгосрочное решение (...) - это полностью принять эту технологическую революцию", - сказал он.

По его мнению, основанные на машинном обучении технологии могут выполнять около 40% задач госсектора, а использование ИИ можно нарастить за счет изменения систем госзакупок.

Блэр также считает, что Национальная служба здравоохранения (NHS) сможет сосредоточиться на профилактике заболеваний, а не их лечении, если поймет, как воспользоваться имеющимися у нее данными.

Тони Блэр Великобритания NHS правительство
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