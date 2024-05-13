Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Еврокомиссия готовит официальные обвинения в адрес Microsoft из-за Teams

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в ближайшие несколько недель может обвинить американскую Microsoft Corp. в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за ограничения конкуренции на рынке приложений для видеоконференций, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В апреле Microsoft предложила уступки со своей стороны во избежание официальных претензий, включая исключение приложения Teams из Office и другого программного обеспечения (ПО) во всем мире. Ранее компания предлагала исключение Teams только в Европе.

Однако ЕК опасается, что и этих мер будет недостаточно для обеспечения справедливой конкуренции, говорят источники.

По их словам, на этой неделе регулятор обсудит ситуацию с конкурентами Microsoft, что указывает на факт подготовки обвинений.

Конкуренты опасаются, что компания сделает Teams более совместимым с собственным ПО, чем сторонние приложения. Другой предмет опасений - невозможность переноса данных, затрудняющая переход с Teams на другие программы.

ЕК начала расследование в отношении Microsoft в 2020 году после получения жалобы от Slack, которая теперь принадлежит Salesforce Inc..

Microsoft еще может предложить дополнительные уступки, чтобы избежать обвинений, а комиссия может решить не предъявлять их или предъявить позднее, отмечают источники.

Компании грозит штраф в размере до 10% глобальной годовой выручки, если ее признают виновной в нарушении европейского антимонопольного законодательства.

Акции Microsoft дешевеют на 0,1% на торгах в понедельник.

Microsoft Teams Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Казахстанский экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

Казахстанский экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

В Тбилиси у парламента задержали два десятка протестующих

В Тбилиси у парламента задержали два десятка протестующих

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Науседа побеждает в первом туре выборов президента Литвы

Полиция и спецназ оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии

Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета более 50% голосов

Науседа лидирует на выборах президента Литвы после подсчета более 50% голосов

Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым"

Польша намерена сделать барьер на границе с Белоруссией "непроходимым"

МВД Грузии предупредило протестующих об ответственности за блокирование парламента

МВД Грузии предупредило протестующих об ответственности за блокирование парламента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });