Microsoft обещает ЕК продавать европейцам Office без Teams дешевле, чем с ним

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. предложила продавать в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) пакет программ Office без мессенджера Teams дешевле, чем с ним, чтобы урегулировать антимонопольные опасения Еврокомиссии, сообщает ЕК.

Кроме того, компания готова обеспечить конкурентам доступ к определенным функциям ряда своих сервисов и продуктов и "эффективную совместимость" с ними для их решений.

Теперь ЕК намерена изучить мнения конкурентов и клиентов Microsoft, после чего будет принято решение о том, принимать ли ее уступки.

Еврокомиссия начала расследование в отношении Microsoft в 2020 году после получения жалобы от Slack, которая теперь принадлежит Salesforce Inc.

Регулятора беспокоит, что софтверный гигант как минимум с апреля 2019 года привязывает Teams к своим основным офисным приложениям, что ограничивает конкуренцию на рынке решений для обмена информацией и совместной работы и позволяет ей защитить позиции на рынке офисного ПО.

Вице-президент Microsoft по отношениям с европейскими органами власти Нанна-Луиз Линде написала в блоге, что предложенные компанией уступки позволят полностью разрешить опасения конкурентов, а также расширить выбор для европейцев.