Uber купит тайваньские операции сервиса доставки Delivery Hero за $950 млн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. покупает тайваньский бизнес германского сервиса доставки Delivery Hero SE, работающий под брендом foodpanda, за $950 млн.

Кроме того, Uber приобретет акции Delivery Hero на сумму $300 млн, которые будут выпущены компанией.

"Покупка бизнеса foodpanda на Тайване требует одобрения регулирующих органов, - говорится в пресс-релизе Uber. - Закрытие сделки планируется в первом полугодии 2025 года".

До момента завершения сделки Delivery Hero продолжит работать под брендом foodpanda на Тайване, а после ее закрытия все клиенты и партнеры перейдут к Uber Eats.

Uber уже предлагает свои услуги на Тайване, благодаря чему имеет все возможности для развития операций foodpanda, и намерена инвестировать в улучшение качества работы с клиентами, продавцами и партнерами, отмечается в пресс-релизе.

Валовой объем заказов через платформу foodpanda на Тайване за 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2024 года, составил 1,6 млрд евро, говорится в сообщении Delivery Hero.

Акции Delivery Hero подскочили в цене на 20% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,6%.