Uber увеличил выручку на 16% во II квартале, лучше прогнозов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,02 млрд, или $0,47 в расчете на акцию, по сравнению с $394 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,31 на акцию.

Выручка во втором квартале подскочила на 16% и составила $10,7 млрд против $9,23 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз предполагал $10,57 млрд.

Скорректированная EBITDA повысилась до $1,6 млрд с $916 млн. Кроме того, компания увеличила операционную прибыль до $796 млн с $326 млн годом ранее.

Совокупный объем заказов компании увеличился на 19% в годовом выражении - до $40 млрд. В том числе заказы сервиса такси повысились на 23% (до $20,6 млрд), сервиса доставки - на 16% (до $18,1 млрд). В сегменте грузоперевозок показатель не изменился и составил $1,27 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber во втором квартале, увеличилось на 21% - до 2,77 млрд.

Свободный денежный поток вырос до $1,72 млрд с $1,14 млрд.

По прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в третьем квартале будет находиться в диапазоне $40,25-41,75 млрд, скорректированная EBITDA - от $1,58 млрд до $1,68 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $41 млрд и $1,62 млрд соответственно.

Котировки акций Uber растут на 4,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 5%, до $122,2 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 8,7%.