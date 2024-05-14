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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Израильские танки вошли в восточные кварталы Рафаха

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут продвижение на востоке города Рафах на юге сектора Газа, передает во вторник издание The Times of Israel.

По его данным, бронетехника миновала главную магистраль сектора Газа Салах ад-Дин и действует в районах Аль-Джнейна, Аль-Салам и Аль-Бразил.

Кроме того, поступает информация, что ЦАХАЛ наращивает удары с земли с воздуха по востоку Рафаха.

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Одновременно с тем, по данным западных СМИ, на севере сектора Газа подразделения ЦАХАЛ продолжают продвижение в лагере для палестинских беженцев "Джебалия": месяцы назад израильское командование уже заявляло о зачистке этой зоны от бойцов движения ХАМАС. Также сообщается об ударе по лагерю беженцев "Нусейрат".

Ранее телеканал СNN сообщил со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, что по оценкам американской администрации, в настоящее время Израиль сосредоточил на окраине города Рафах достаточно войск, чтобы в ближайшие дни приступить к полномасштабному наступлению.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Рафах сектор Газа
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