Израиль предлагал тайно привлечь представителей ПНА к управлению КПП "Рафах"

Об этом сообщает интернет-портал Axios

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля предложили Палестинской национальной администрации (ПНА) направить представителей на контрольно-пропускной пункт Рафах для негласного участия в его управлении. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских, израильских и палестинских чиновников.

"На прошлой неделе руководитель Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронен Бар предложил привлечь сотрудников палестинской администрации к работе на КПП Рафах", - сообщает Axios.

При этом Израиль выдвинул условие, согласно которому отправленные на КПП палестинские чиновники должны будут вести себя не как члены ПНА, а как члены местной команды по оказанию помощи.

Однако, под данным американских высокопоставленных официальных лиц, предложение "привело в ярость палестинского президента Махмуда Аббаса и его советников, которые ясно указали США и Израилю, что не согласятся действовать на КПП Рафах под прикрытием".

Тем не менее, как сообщили израильские и американские чиновники, переговоры по этому вопросу продолжаются, и ПНА не отвергла полностью возможность отправки своих представителей на КПП Рафах.

ПНА в рамках обсуждений также потребовала, чтобы министр финансов Израиля Бецалель Смотрич разблокировал палестинские налоговые поступления, которые были удержаны около 10 дней назад. Axios отмечает, что налоговые поступления являются важной частью бюджета Палестинской автономии, и замораживание потребовало сокращения зарплат работникам на 50%.

По данным высокопоставленных палестинских и американских официальных лиц, ПНА также сообщила Израилю, что возвращение палестинцев на КПП Рафах должно произойти в рамках более широкой, а не разовой сделки, призванной также обеспечить политическое будущее, а не только урегулировать кризис между Израилем и Египтом.

Портал отмечает, что предложение израильских властей поступило после закрытия КПП Рафах, над которым армия обороны Израиля установила контроль.

После этого Египет приостановил пропуск грузовиков с гуманитарной помощью через КПП Керем-Шалом между Израилем и сектором Газа. Египет заявил, что возобновит пропуск грузовиков после вывода израильских войск с КПП Рафах.

Рафах – последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.