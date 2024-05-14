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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В парламенте Грузии произошла потасовка

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В парламенте Грузии на пленарном заседании до начала процедуры голосования по законопроекту "О прозрачности иностранного влияния" произошла потасовка.

Депутаты парламентского большинства, возмущенные выступлением депутата от оппозиции Левана Хабеишвили, обвинившего действующие власти в "продаже" Грузии России, бросились к "обидчику" и пытались физически с ним расправиться. Один из депутатов бросил в Хабеишвили бутылку. В дело вступили и женщины депутаты.

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После недолгого "противостояния" депутаты возобновили заседание.

В то же время за стенами парламента проходит акция оппозиционных сил, протестующих против принятия закона об иноагентах.

Грузия
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