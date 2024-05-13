Грузинский премьер уверен, что в стране не допустят "майдана" из-за закона об иноагентах

Акция против законопроекта об иноагентах в Тбилиси Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Закон "О прозрачности иностранного влияния" будет принят в Грузии, несмотря на критику и попытки радикальной оппозиции этому помешать, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Он подчеркнул, что в республике из-за принятия этого документа не повторятся события как на Украине в 2014 году.

Премьер констатировал, что власти Грузии до сих пор не услышали ни от кого никаких правовых аргументов против данного законопроекта.

После принятия закона парламентом, планируется 14 мая, в течение двух недель, если будут представлены какие-нибудь правовые аргументы, замечания от Венецианской комиссии или любых других субъектов, то в республике "абсолютно открыты для дискуссий", отметил Кобахидзе.

Он исключил, что в Грузии из-за принятия этого документа могут повториться события, какие были на Украине в 2014 году. "В Грузии такой сценарий не произойдет. Нет никаких ресурсов у того политического меньшинства, которое (...) еще и полностью дискредитировано", - сказал он.

Глава правительства уверен, что никаких "майданов", "украинизации" не будет и власти Грузии способны отреагировать на любые попытки насилия. Касаясь сравнений протестов в Грузии с украинским "евромайданом", то, по его словам, те события привели Украину сначала к одной войне, потом ко второй.

Кобахидзе отмечает, что более 60% граждан республики, даже в условиях, когда зарубежные партнеры говорят Грузии не принимать этот законопроект, поддерживают непосредственно этот документ, а в целом за прозрачность неправительственных организаций выступает, согласно социологическим исследованиям, более 80% населения.

Кроме того, глава правительства назвал шантажом и недостойным поведением заявления некоторых депутатов стран Евросоюза о том, что в случае принятия закона переговоры о вступлении в ЕС могут не состояться.

"Мы уже проходили через это в июне 2022 года, когда стране совершенно безосновательно отказали в статусе кандидата (на вступление в ЕС). Собственно, партия глобальной войны тогда повлияла на соответствующее решение и попыталась использовать его для организации революции в Грузии. Затем эти (грузинские) НПО вышли на политическую арену и прямо потребовали отставки правительства на основании этого несправедливого решения. Мы это проходили. В конечном итоге, в 2023 году нам предоставили статус", - сказал Кобахидзе.