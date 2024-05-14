Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Газе напали на конвой ООН, передвижениях которого сообщили Израилю

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ООН заранее проинформировала Израиль о планах передвижения гуманитарного конвоя в секторе Газа, который подвергся нападению днем ранее, сообщил представитель пресс-службы ООН Роландо Гомес.

"ООН информирует израильские власти о передвижении всех наших конвоев. Это стандартная процедура, так было и вчера утром", - сказал Гомес, отвечая на вопрос журналиста о том, было ли известно Израилю о перемещениях конвоя ООН.

Он подчеркнул, что на конвое была четкая маркировка ООН. Автоколонна направлялась в Европейскую больницу в Рафахе. В результате обстрела конвоя погиб один сотрудник ООН из Индии, еще один получил ранения.

По словам Гомеса, смерть сотрудника ООН "наглядно демонстрирует, что в настоящее время в Газе действительно нет безопасного места".

Агентство Associated Press в свою очередь напоминает, что ранее израильские военные заявили, что расследуют инцидент, произошедший недалеко от Рафаха на юге сектора Газа. Первоначальное расследование показало, что один из грузовиков получил повреждения в "зоне активных боевых действий", и что Армия обороны Израиля "не была проинформирована о маршруте движения транспорта".

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ утверждает, что по меньшей мере 188 его сотрудников погибли с начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года.

Газа Израиль ООН ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах
Обострение палестино-израильского конфликта

США не знают, принял ли Израиль решение о сроках и характере операции в Рафахе

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

США повысят пошлины для товаров китайского экспорта на сумму $18 млрд в год

В парламенте Грузии произошла потасовка

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские танки вошли в восточные кварталы Рафаха

Путин 16-17 мая посетит с госвизитом Китай

Нефть Brent подорожала до $83,47 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 14 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });