В Газе напали на конвой ООН, передвижениях которого сообщили Израилю

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ООН заранее проинформировала Израиль о планах передвижения гуманитарного конвоя в секторе Газа, который подвергся нападению днем ранее, сообщил представитель пресс-службы ООН Роландо Гомес.

"ООН информирует израильские власти о передвижении всех наших конвоев. Это стандартная процедура, так было и вчера утром", - сказал Гомес, отвечая на вопрос журналиста о том, было ли известно Израилю о перемещениях конвоя ООН.

Он подчеркнул, что на конвое была четкая маркировка ООН. Автоколонна направлялась в Европейскую больницу в Рафахе. В результате обстрела конвоя погиб один сотрудник ООН из Индии, еще один получил ранения.

По словам Гомеса, смерть сотрудника ООН "наглядно демонстрирует, что в настоящее время в Газе действительно нет безопасного места".

Агентство Associated Press в свою очередь напоминает, что ранее израильские военные заявили, что расследуют инцидент, произошедший недалеко от Рафаха на юге сектора Газа. Первоначальное расследование показало, что один из грузовиков получил повреждения в "зоне активных боевых действий", и что Армия обороны Израиля "не была проинформирована о маршруте движения транспорта".

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ утверждает, что по меньшей мере 188 его сотрудников погибли с начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года.