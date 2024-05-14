В ВОЗ не сомневаются в точности палестинских данных о погибших в Газе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Передаваемые палестинскими службами здравоохранения данные о погибших в секторе Газа в ходе израильской военной операции выглядят достойными доверия, заявили представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер. Его цитируют европейские СМИ.

"Никаких проблем с этими данными у нас нет", - сказал он.

На прошлой неделе палестинцы сообщили, что в Газе за время боевых действий погибли около 35 тысяч человек, причем около 25 тысяч из них уже удалось опознать. Более половины погибших - женщины и дети.

Израильская сторона, комментируя эти данные, назвала их неточными. В частности, она мотивировала такую позицию тем, что раньше палестинцы заявляли, что на женщин и детей приходится 70% погибших, а теперь этот показатель оказался несколько ниже.

Армия обороны Израиля 14 мая продолжила ограниченные по масштабам операции в городе Рафах. Сообщалось, что израильские танки продвигались на востоке Рафаха. По данным израильских СМИ, бронетехника миновала главную магистраль сектора Газа Салах ад-Дин и действует в районах Аль-Джнейна, Аль-Салам и Аль-Бразил.

Кроме того, поступала информация, что ЦАХАЛ наращивает удары с земли с воздуха по востоку Рафаха.

Израильские военные проводят операции не только в Рафахе. Так, в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли авиаудар по зданию контролируемой БАПОР школы в лагере для перемещенных лиц Нусейрат, в центральной части сектора Газа. По данным ЦАХАЛ, в этом здании размещался командный пункт ХАМАС. В результате удара погибли не менее 15 бойцов палестинских военизированных формирований.

Эти операции проходят на фоне критики со стороны западных партнеров Израиля.

Так, первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, по сообщению Jerusalem Post, заявил, что Вашингтон по-прежнему призывает Израиль дать шанс дипломатии и не проводить масштабный штурм Рафаха.

Кэмпбелл отметил, что израильские руководители часто упоминают "идею о некой тотальной победе на поле боля". "Мне кажется, США не считают подобное достижимым", - заявил он на мероприятии по линии НАТО в Майями. Ранее в мае похожую позицию занял и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кэмпбелл пояснил, что с точки зрения США на данном этапе наилучший вариант для сектора Газа - "это скорее политическое решение".