США ввели санкции против участника сорвавшейся сделки по продаже Райффайзенбанку доли в Strabag

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - США ввели санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) включена в SDN List, сообщил во вторник OFAC.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО - АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" (у него, согласно ЕГРЮЛ, один гендиректор с АО "Илиадис") и его учредитель Дмитрий Белоглазов.

"Распериа" подпала под санкции спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

"В ходе недавних контактов с соответствующими органами власти RBI не смог получить необходимое одобрение для продолжения этой операции. Из соображений осторожности банк решил отказаться от сделки", - заявила группа 8 мая.

Изначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у "Распериа трейдинг лимитед" за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании - RBI, в виде дивидендов.

В пресс-релизе Минфина США сказано, что согласованные параметры сделки с пакетом Strabag американские власти сочли попыткой обхода санкций, введенных еще в 2018 году против Олега Дерипаски (ранее бенефициаром этой доли в капитале австрийского концерна был он). Схема, в которой участвовали лица, попавшие под ограничения, позволила бы разблокировать принадлежащие Дерипаске акции на сумму более $1,5 млрд, считает Минфин.