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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва уволил главного исполнительного директора крупнейшей в Латинской Америке нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) Жан-Поля Пратеса, пишет Financial Times.

Пратес направил заявление об увольнении совету директоров, говорится в сообщении Petrobras. Однако решение о смене топ-менеджера принималось властями, сообщают информированные источники FT. Пратеса увольняют на фоне разногласий с администрацией президента, которая хотела усилить контроль над Petrobras, отмечает газета.

Пратес также намерен уйти из совета директоров Petrobras, сообщила компания. Обе его позиции должна занять Магда Шамбрияр, письмо о назначении которой прислало в компанию министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии.

Шамбрияр начала карьеру в Petrobras в 1980 году, была председателем нефтяного агентства страны (ANP).

Пратес был назначен главой компании после победы Лулы да Силвы на выборах в 2022 году. Оба они принадлежат к "Партии трудящихся".

Американские депозитарные расписки (ADR) Petrobras подешевели на 6,9% по итогам дополнительных торгов накануне после новостей об увольнении Пратеса.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва Petrobras Жан-Поль Пратес Магда Шамбрияр
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