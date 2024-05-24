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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Совет директоров Petrobras утвердил Магду Шамбрияр на посту CEO

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров крупнейшей в Латинской Америке нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) проголосовал за назначение Магды Шамбрияр главным исполнительным директором, сообщила пресс-служба компании.

Предыдущий глава компании, Жан-Поль Пратес, был уволен в середине мая на фоне разногласий с администрацией президента Бразилии. Он проработал на этом посту менее полутора лет.

Шамбрияр начала карьеру в Petrobras в 1980 году, она также была председателем нефтяного агентства страны (ANP).

Petrobras Бразилия Магда Шамбрияр
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