Совет директоров Petrobras утвердил Магду Шамбрияр на посту CEO

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров крупнейшей в Латинской Америке нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) проголосовал за назначение Магды Шамбрияр главным исполнительным директором, сообщила пресс-служба компании.

Предыдущий глава компании, Жан-Поль Пратес, был уволен в середине мая на фоне разногласий с администрацией президента Бразилии. Он проработал на этом посту менее полутора лет.

Шамбрияр начала карьеру в Petrobras в 1980 году, она также была председателем нефтяного агентства страны (ANP).