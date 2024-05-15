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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Макрон созвал кризисное совещание из-за беспорядков в Новой Каледонии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон созвал чрезвычайное заседание Совета по обороне и национальной безопасности в связи с продолжающимися беспорядками на французской заморской территории Новая Каледония, сообщил Елисейский дворец.

На тихоокеанском архипелаге - в особом французском административно-территориальным образовании - с 13 мая продолжаются беспорядки. Они происходят вместе с протестами сторонников независимости островной территории, выступающих против конституционной реформы, прошедшей утверждение в Сенате и в Национальном собрании Франции (палаты французского парламента).

Эта реформа направлена на расширение участия электората в провинциальных выборах, имеющих решающее значение в Новой Каледонии. Новый закон предусматривает распространение права голоса на таких выборах на всех граждан, родившихся в Новой Каледонии, и на лиц, являющихся резидентами территории не менее десяти лет. Это, как ожидается, расширит электорат на 25 тысяч избирателей. По мнению сепаратистов, реформа послужит в пользу лоялистов, так как ослабит электоральное влияние коренных жителей - канаков.

Вторую ночь подряд в Новой Каледонии продолжались стычки бунтовщиков с силами правопорядка, погромы и поджоги. По последним данным МВД Франции, на которое ссылается BFMTV, минувшей ночью погибли, как минимум, два человека, сотни были ранены.

Власть Франции в Новой Каледонии представляет верховный комиссар, назначаемый президентом Франции. Исполнительную власть осуществляет местное правительство.

МВД Эммануэль Макрон Франция Новая Каледония
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