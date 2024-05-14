Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии призвал к восстановлению порядка после бунта

Сожжены дома, десятки предприятий и сотни автомобилей

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - После беспорядков, разразившихся накануне в Новой Каледонии, особом административно-территориальном образовании Франции на островах Тихого океана, во вторник порядок еще не восстановился на архипелаге, заявил верховный комиссар республики Луи Ле Фран.

"Спокойствие пока не вернулось, ситуация остается чрезвычайно напряженной, и не только в (столице) Нумеа, но также и в его пригородах, включая три окраинные коммуны", - заявил представитель Парижа в эфире телеканала BFMTV.

Описывая события прошедшей ночи, он рассказал о "стрельбе по жандармам из крупнокалиберного оружия и охотничьих карабинов".

"Погибших нет", - сказал верховный комиссар на пресс-конференции, призвав население к спокойствию. Вместе с тем он сообщил о сожженных домах, погромах магазинов и аптек, ограблениях жилья. Погромщики сожгли сотни автомобилей и несколько десятков предприятий.

Первые столкновения бунтовщиков с силами правопорядка начались днем 13 мая параллельно протесту островных сепаратистов против конституционной реформы, которая рассматривается в Национальном собрании Франции. Эта реформа направлена на расширение электората на провинциальных выборах, имеющих решающее значение в Новой Каледонии.

Реформа является объектом противостояния сторонников независимости архипелага и лоялистов. Проект конституционного закона предлагает распространить право голоса на провинциальных выборах на всех граждан, родившихся в Новой Каледонии, и лиц, являющихся резидентами территории не менее десяти лет. Это, как ожидается, расширит электорат на 25 тыс. избирателей. По мнению сепаратистов, реформа послужит в пользу лоялистов.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.