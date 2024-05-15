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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Инфляция в США в апреле замедлилась до 3,4%, как и ожидалось

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте.

Аналитики в среднем оценивали апрельскую инфляцию также на уровне 3,4%, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце повысились на 2,6% в годовом выражении (в марте - на 2,1%), в том числе бензин подорожал на 1,1% (на 1,3%).

Темпы роста стоимости продуктов питания не изменились - 2,2%. При этом новые автомобили подешевели на 0,4% (в марте их цена опустилась на 0,1%), подержанные - на 6,9% (-2,2%).

Цены на одежду увеличились на 1,3% (в марте на 0,4%), на транспортные услуги - на 11,2% (на 10,7%).

Индекс CPI в апреле увеличился на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали 0,4%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 0,3% в помесячном и на 3,6% в годовом выражении (минимальный подъем с апреля 2021 года). Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами. В марте повышение составило 0,4% и 3,8% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 11-12 июня.

США
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