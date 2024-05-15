Блинкен предупредил китайские компании о новых санкциях за поддержку ОПК России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США более 100 раз вводили санкции против китайских компаний за поддержку российского ОПК, и продолжат это делать, если КНР не прекратит помогать России, заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Госдепартамента.

"Мы принимали и будем принимать меры, в том числе, в отношении причастных организаций и компаний", - добавил Блинкен.

В конце апреля в ходе визита в КНР Блинкен предупредил, что США введут дополнительные санкции в отношении более 100 китайских юридических и физических лиц, если те не прекратят поддержку предприятий российского ОПК. Он сообщил, что поднял этот вопрос на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее утверждал, что Китай помогает России развивать ОПК, в частности, поставляя продукцию двойного назначения. В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что высказывания генсека НАТО о передаче Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области, не соответствуют действительности, "безосновательны и нацелены на то, чтобы переложить вину и усилить напряженность".

"Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис. Китай остается привержен миру и диалогу", - заявил представитель китайского МИД.