Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Блинкен предупредил китайские компании о новых санкциях за поддержку ОПК России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США более 100 раз вводили санкции против китайских компаний за поддержку российского ОПК, и продолжат это делать, если КНР не прекратит помогать России, заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь Энтони Блинкен. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Госдепартамента.

"Мы принимали и будем принимать меры, в том числе, в отношении причастных организаций и компаний", - добавил Блинкен.

В конце апреля в ходе визита в КНР Блинкен предупредил, что США введут дополнительные санкции в отношении более 100 китайских юридических и физических лиц, если те не прекратят поддержку предприятий российского ОПК. Он сообщил, что поднял этот вопрос на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее утверждал, что Китай помогает России развивать ОПК, в частности, поставляя продукцию двойного назначения. В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что высказывания генсека НАТО о передаче Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области, не соответствуют действительности, "безосновательны и нацелены на то, чтобы переложить вину и усилить напряженность".

"Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис. Китай остается привержен миру и диалогу", - заявил представитель китайского МИД.

Госдепартамент Ван И Ван Вэньбинь Китай США Энтони Блинкен НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Brent подорожала до $82,89 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 15 мая

Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 мая снизится на 3,3%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 мая снизится на 3,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });