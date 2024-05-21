Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

США намерены сотрудничать с Европой по санкциям против КНР из-за ее поставок РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против КНР в связи с поставками оттуда товаров, помогающих РФ укреплять военную промышленность.

В миреБлинкен предупредил китайские компании о новых санкциях за поддержку ОПК РоссииЧитать подробнее

"Мы ввели санкции против более чем 100 китайских структур, которые, как мы определили, были вовлечены в поставки товаров двойного назначения, другой подсанкционной продукции. Мы продолжим это делать, и мы будем работать над координацией этих усилий с европейскими и другими партнерами", - сказал госсекретарь на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

Блинкен также утверждал, что КНР, в отличие от Ирана и КНДР, не предоставлял России вооружения, однако достаточно иной продукции для укрепления российского ОПК.

США Европа Китай РФ Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон отправится в Новую Каледонию, где продолжаются беспорядки

Макрон отправится в Новую Каледонию, где продолжаются беспорядки

Законодательный пакет ЕС по газу предусматривает ограничения поставок из РФ и Белоруссии

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В Британии продуктовая инфляция замедлилась до минимума с октября 2021 года

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ

В ЕС согласовали план по использованию доходов от замороженных активов РФ
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси

В Тебризе началось прощание с погибшим президентом Ирана Раиси
Обострение палестино-израильского конфликта

Франция и Бельгия поддержали запрос прокурора МУС об аресте руководства Израиля и ХАМАС

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

Что случилось этой ночью: 21 мая, вторник

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник обновили рекорды, Dow Jones снизился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });