США намерены сотрудничать с Европой по санкциям против КНР из-за ее поставок РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против КНР в связи с поставками оттуда товаров, помогающих РФ укреплять военную промышленность.

"Мы ввели санкции против более чем 100 китайских структур, которые, как мы определили, были вовлечены в поставки товаров двойного назначения, другой подсанкционной продукции. Мы продолжим это делать, и мы будем работать над координацией этих усилий с европейскими и другими партнерами", - сказал госсекретарь на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

Блинкен также утверждал, что КНР, в отличие от Ирана и КНДР, не предоставлял России вооружения, однако достаточно иной продукции для укрепления российского ОПК.