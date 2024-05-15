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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

E.ON завершил I квартал с чистой прибылью вопреки падению выручки на треть

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE завершил первый квартал с чистой прибылью, несмотря на падение выручки на треть.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 584 млн евро против чистого убытка в 72 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль без учета разовых факторов выросла на 2% до 1,047 млрд евро.

Скорректированная EBITDA повысилась на 1% и достигла 2,745 млрд евро.

Между тем выручка уменьшилась до 22,641 млрд евро по сравнению с 33,543 млрд евро годом ранее.

Инвестиции E.ON, в том числе связанные со стимулированием энергоперехода, выросли на 25% до 1,3 млрд евро.

Компания подтвердила прогноз скорректированной чистой прибыли на 2024 год в диапазоне 2,8-3 млрд евро, скорректированной EBITDA – 8,8-9 млрд евро.

Котировки акций E.ON повышаются на 1,7% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 9,1% (до 34 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 12,5%.

E.ON Германия
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