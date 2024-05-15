Афганистан попросил Россию о снижении экспортных цен на зерно

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Афганистан нуждается в зерне и просит Россию снизить экспортные цены на него. Об этом сообщил министр промышленности и торговли контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Нуруддин Азизи в среду на заседании сессии "Россия - Афганистан" в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2024".

"Есть некоторые товары в РФ, в которых нуждается Афганистан – это пшеница, зерно. Мы нуждаемся в этом. Но, к сожалению, экспортный тариф РФ очень высокий. Мы хотим, чтобы эта цена понизилась", - сказал Азизи на заседании.

Министр считает, что нужны и специальные тарифы на афганские экспортные товары.

"Мы хотим использовать все привилегии (...) стран, которые не имеют доступа к морю", - добавил Азизи.